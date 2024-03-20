Ризики зростають щодня, у США розуміють жахливість ситуацію, зазначив генерал.

Речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що через затримку допомоги США для України "ризики зростають щодня".

"Звичайно, затримки в отриманні Україною того, що їй потрібно, продовжують наражати Україну на підвищений ризик. Ми повністю усвідомлюємо жахливість ситуації, важливість і терміновість потреб у боєприпасах та інших можливостях. І тому, знову ж таки, ми збираємося продовжувати дуже тісно співпрацювати з нашим Конгресом. Ризики зростають щодня", - заявив Райдер в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами генерала, у боротьбі проти російської навали "українці показали себе неймовірно мужніми, сміливими та інноваційними бійцями". Воїни "продовжують тримати рубіж на більшій частині передової лінії", попри на досягнення певних поступових успіхів окупантів.

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"Але зараз ми продовжуємо бачити, як Україна тримає позицію. Тому будемо зосереджені на підтримці України та на тому, щоб Росія не могла захопити більше території. І тоді, сподіваюся, у майбутньому ми побачимо, що Україна поверне свою територію", - зазначив генерал.

Допомога США - останні новини

Раніше УНІАН писав, що Палата представників може направити власний законопроект про допомогу Україні, який буде суттєво відрізнятись від затвердженого Сенатом США. Джонсон запропонував перетворити допомогу у програму позики або ленд-лізу.

Однак анонсований спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном новий законопроект про військове фінансування для Києва має багато питань.

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