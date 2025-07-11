В Альянсі заявили, що НАТО продовжує працювати над тим, щоб забезпечити підтримку Україні.

В Організації Північноатлантичного договору відреагували на нещодавню заяву президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про те, що США постачатимуть зброю Україні через НАТО.

Зокрема, речниця Альянсу Елісон Харт у відповідь на запит Радіо Свобода заявила, що НАТО продовжує працювати над тим, щоб забезпечити підтримку Україні.

"Члени Альянсу продовжують працювати над тим, щоб забезпечити Україні підтримку, необхідну для захисту від російської агресії. Це включає в себе термінові зусилля із закупівлі ключових поставок зі Сполучених Штатів, у тому числі засобів протиповітряної оборони і боєприпасів", – цитує її видання.

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Трамп постачатиме зброю Україні через НАТО: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, президент США Трамп розповів, що Сполучені Штати уклали нову угоду із союзниками по НАТО та Україною про постачання зброї зі США. За його словами, Штати постачатимуть зброю НАТО, і НАТО оплачуватиме цю зброю на 100%.

"Таким чином, зброя, що відправляється, спрямовується НАТО, а потім НАТО постачає цю зброю (Україні), і НАТО оплачує цю зброю... Ми поставляємо зброю НАТО, і НАТО відшкодовує повну її вартість", - сказав глава Білого дому.

Крім того, видання Axios з посиланням на свої джерела повідомило, що схему постачання зброї для України через НАТО було запропоновано на нещодавньому саміті в Гаазі, її обговорювали з Україною та європейськими союзниками. При цьому, за даними джерел, продажі можуть включати наступальне озброєння, а не тільки засоби ППО. Один з європейських чиновників підтвердив, що таку схему обговорювали, але заявив, що його уряду не відомо про будь-який остаточний план.

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