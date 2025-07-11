Зазначається, що таке рішення Трампа матиме серйозний вплив на економіку.

Президент США Дональд Трамп розглядає варіант введення "глобального нафтового ембарго", щоб підстьобнути військову економіку Володимира Путіна. Зростаюче невдоволення Кремлем може дати Конгресу США можливість ухвалити нові санкції проти Росії.

Видання The Times пише, що законопроєкт передбачає введення 500%-их імпортних мит для країн, які купують нафтопродукти або уран у Росії. Ці санкції можуть торкнутися таких країн, як Китай, Індія і Туреччина, які купують нафту в Росії частково через "тіньовий флот" таємних танкерів.

Спірним моментом є те, чи зможе Трамп пережити економічні наслідки цього рішення в умовах тривалої економічної нестабільності.

Відео дня

Співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Максиміліан Хесс передбачив, що Трамп відмовиться від 500%-го мита, передбаченого в законопроєкті, що буде еквівалентно глобальному ембарго на російську нафту.

"На мій погляд, у тому вигляді, в якому він (законопроєкт, - УНІАН) написаний, він надто жорсткий, щоб його колись застосували, якщо тільки Трамп не виступить і не скаже: "Ми маємо прийняти ризик, який Росія представляє для Європи й усього світу, і ми маємо погодитися з цінами на нафту, близькими до 100 доларів, а, можливо, навіть вищими". Але я просто не можу уявити, що Трамп піде на це", - зазначив Хесс.

За його словами, розширення режиму санкцій США і деяка форма загрози введення вторинних мит можуть бути ефективними. Хесс, однак, вважає, що 18-ий пакет санкцій ЄС, який заблокували Угорщина і Словаччина, був занадто обережним, щоб мати значний ефект.

За словами Хесса, натомість необхідно "радикально змінити" підхід до контролю за дотриманням санкцій, щоб можна було відмовити в доступі до британських і європейських фінансових і страхових ринків, якщо іноземні порти не дотримуються стандартів перевірки суден.

Санкції ЄС проти Росії - останні новини

У червні Єврокомісія запропонувала 18-й пакет санкцій проти РФ, який передбачає зниження стелі цін на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. Проти його ухвалення виступили Угорщина і Словаччина.

При цьому Естонія погрожує заблокувати 18-й пакет санкцій Євросоюзу щодо Росії, якщо не буде узгодження зниження граничних цін на російську нафту.

Вас також можуть зацікавити новини: