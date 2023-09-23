Зокрема, співрозмовники говорили про безпекові виклики, породжені бойовиками, яких підтримує Росія.

Президент України Володимир Зеленський та Голова Суверенної Ради Судану Абдель Фаттах аль-Бурган обговорили протидію бойовикам незаконних збройних формувань в Африці, які фінансуються Росією.

Як повідомив глава держави в Telegram, незапланована зустріч відбулася в аеропорту Шеннон.

Президент України подякував за послідовну підтримку Суданом суверенітету й територіальної цілісності України.

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"Обговорили спільні безпекові виклики, а саме діяльність незаконних збройних формувань, фінансованих Росією", - повідомив Зеленський.

Крім того, глава держави запросив Судан підтримати ініціативу "Зерно з України" (Grain from Ukraine) і взяти участь у цьогорічному саміті.

Також були розглянуті можливі майданчики для посилення взаємодії України та країн Африки.

ПВК "Вагнер" в Африці

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що приватна військова кампанія "Вагнера" стикається з проблемами на африканському театрі бойових дій через напруженість з Міноборони РФ, яка триває.

Ввечері 23 серпня у Тверській області РФ впав літак, в якому перебували ватажки ПВК "Вагнера", зокрема, Дмитро Уткін та Євген Пригожин.

Після ліквідації очільників ПВК, як прогнозували західні аналітики, російський президент Володимир Путін може прагнути взяти під свій контроль великі операції "вагнерівців" в Африці та на Близькому Сході.

Напередодні стало відомо, що Міністерство оборони Росії зірвало ротацію сил "Вагнера" з Африки.

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