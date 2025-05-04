Орбан вже 15 років практикує в Угорщині фейкові "референдуми" для пропаганди власної політичної позиції.

Україна не стане членом Європейського Союзу без дозволу Угорщини. Про це в соцмережі Х заявив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан.

Він відреагував на вчорашню заяву президента України Володимира Зеленського, який закликав угорську владу не використовувати тему України у внутрішньополітичній боротьбі в Угорщині.

"Пане Президенте! Думку угорського народу вирішує не президент у Києві чи бюрократи у Брюсселі. Без Угорщини не буде вступу України до ЄС. Кожен угорець висловить свою думку з цього приводу. Подобається вам це чи ні. Ось так ми тут і працюємо", – написав Орбан.

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Українське "опитування" в Угорщині

Як писав УНІАН, угорський уряд розпочав так звану національну консультацію – псевдореферендум, який проходить у форматі поштового опитування без чітких процедур контролю за чесністю голосування. Результати "консультації" не мають юридичної сили, але використовуються угорським урядом для пропаганди і одночасно для виправдання власної політики. Участь у такому опитуванні беруть переважно виборці самого Орбана, тоді як опозиційно налаштовані громадяні зазвичай подібні "консультації" просто ігнорують.

У квітні стартувала "консультація", в якій громадян Угорщини просять визначитися, чи згодні вони на вступ України до ЄС. Сам Орбан прямо закликав угорців голосувати проти цього.

Президент України Володимир Зеленський вчора закликав угорську владу не використовувати українську тему у політичній боротьбі всередині Угорщини. Він також зауважив, що соціологічні опитування в Угорщині не підтверджують слова Орбана про те, що угорці не хочуть бачити Україну в ЄС.

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