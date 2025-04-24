Зеленський прибув до Південної Африки для переговорів з питань відносин і мирних зусиль

Президент України Володимир Зеленський прибув до Південно-Африканської Республіки для проведення переговорів із президентом Сирілом Рамафосою щодо двосторонньої співпраці та зусиль із припинення війни Росії проти України.

Зеленський, таким чином, продовжує шукати міжнародну підтримку зусиль Києва в умовах посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа, який заявив, що Вашингтон може вийти з процесу, якщо найближчим часом не буде досягнуто явного прогресу щодо мирної угоди, пише Reuters.

Коментуючи свій візит, Зеленський заявив, що зустрінеться з Рамафосою, а також з іншими політичними та громадськими представниками, бо "вкрай важливо наблизити справедливий мир". При цьому повідомляється, що Південна Африка, яка підтримує хороші відносини з РФ, зберігає нейтралітет у повномасштабній війні, що почалася 2022 року.

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"Цей візит дає Південній Африці та Україні можливість обговорити двосторонні відносини. Також будуть розглянуті сфери співробітництва з метою підтримки зусиль із досягнення сталого миру", - йдеться в заяві офісу Рамафоси.

Рамафоса, зі свого боку, зовсім нещодавно провів телефонну розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, підтвердивши "міцні двосторонні стосунки" і прихильність до спільної роботи над мирним врегулюванням конфлікту.

Візит Зеленського став першим візитом українського глави держави до Південної Африки. Раніше він і Рамафоса зустрічалися кілька разів, зокрема в Києві 2023 року в межах посередницької місії африканських лідерів, яка, однак, не привела до відчутних результатів, пише ЗМІ.

Інші новини про процес врегулювання війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп оголосив про укладення угоди з Путіним щодо війни в Україні. "На мою думку, Росія готова. Багато хто говорив, що Росія готова піти на все. Але я думаю, що ми маємо угоду з Росією. Нам потрібно досягти угоди із Зеленським", - зазначив він.

Україна і ЄС закликають США обговорювати гарантії безпеки. "Вони також хочуть бути впевненими, що Москва готова прийняти угоду, яка включатиме гарантії безпеки від західних партнерів України, що дасть змогу Києву зберегти достатньо укомплектовану та оснащену армію", - ідеться в статті Bloomberg.

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