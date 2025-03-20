Мільйони українців кожного літа відпочивали в Криму, бо півострів є українською землею.

Президент України Володимир Зеленський повідомив президенту США Дональду Трампу, чому українці люблять Крим. Про це глава держави сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло.

"Трамп зі мною не порушував цього питання. Ми колись говорили з ним про Крим ще у вересні у Нью-Йорку. Просто його цікавило, як це виглядає, чому українці так люблять, бо він чув, що українці дуже люблять Крим тощо. Ми просто про це говорили. Я йому сказав, що це унікальна природа. Це наша невід'ємна частина. Це наш український півострів", - сказав Зеленський.

Як наголосив Зеленський, без українців Крим вмирає, бо уся логістика півострова пов'язана з материковою Україною.

Відео дня

"Крим - це унікальна природа передовсім. Це море, природа. Це туризм. А що найголовніше для туризму? Усі вам скажуть - туристи. В Криму немає туризму. В Криму 11 років немає туризму. В Крим приїжджали влітку 3 мільйони туристів. 2 млн 800 - українці. Це відповідь. Можна, що завгодно зробити, п'ятизіркові готелі, багато різних будівель, але ви не завезете туди мільйони туристів. Українці там відпочивали, бо це їх півострів, і з цим нічого ніхто не зробить", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що в окупованому Криму у людей немає заробітних плат від туризму, нічого немає.

Чутки про визнання Криму російським

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня 2024 року у Нью-Йорку відбулася зустріч Трампа і Зеленського.

Нещодавно видання Semafor з посиланням на джерела повідомило, що адміністрація США розглядає можливість визнати український Крим територією Росії в рамках майбутньої угоди про припинення війни в Україні. Представники адміністрації Штатів також обговорювали можливість того, щоб США закликали й ООН визнати Крим територією Росії.

Росія незаконно окупувала і анексувала Крим у лютому-березні 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: