Він обіцяє, що Штати залишатимуться поряд.

Лідер Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Україна переможе у війні з Російською Федерацією.

Такими словами він супроводив відео з підсумками зістрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. "Україна переможе у цій війні. І Сполучені Штати продовжуватимуть стояти поруч з нею на кожному кроці цього шляху", - написав Байден у мікроблозі X.

У відповідь Зеленський подякував Байдену, а також обом партіям у Конгресі та всім американцям за провідну роль у підтримці України та свободи. Він зазначив, що наразі країна готується до наступного "Рамштайну".

Відео дня

"Ця життєво важлива допомога допомагає нам захищати наш народ, нашу незалежність і свободу. Ми особливо цінуємо зусилля президента Байдена зі згуртування глобальної солідарності з Україною. Ми повинні перемогти у цій війні разом, Україна, Сполучені Штати і весь вільний світ, і ми переможемо", - відповів президент.

Візит Зеленського до США

Як повідомляв УНІАН, президент прибув до Сполучених Штатів у неділю, 22 вересня. Він провів низку зустрічей з лідерами інших країн, відвідав військовий завод в Пенсильванії та виступив на засіданні Генасамблеї ООН.

Також відомо про переговори Зеленського з Байденом та Гарріс. Під час зустрічі він мав представити їм український план із завершення війни. Згодом політик зустрівся з кандидатом у президенти США Трампом, який раніше заявив виборцям, що виведе Штати з війни.

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