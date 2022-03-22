Президент закликає Італію заблокувати усі активи росіян, запровадити ембарго на торгівлю, починаючи з нафти, і заборонити захід російських кораблів у порти.

Президент України Володимир Зеленський закликав Італію не бути курортом для вбивць з Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час звернення до парламенту Італії, яке транслювалося в ефірі загальнонаціональних українських каналів.

"Час зробити все можливе, щоб забезпечити мир. Це війна, яку Росія готувала давно, яку одна людина готувала давно. Одна. Десятки років, заробляючи шалені кошти на експорті нафти і газу, і направляючи їх на підготовку до війни, і не тільки проти України. Їх мета - це Європа", - заявив Зеленський.

Глава держави сказав, що президенту РФ Володимиру Путіну ця війна потрібна для того, щоб мати вплив на життя європейців, контроль над європейською політикою і з метою руйнації європейських цінностей: демократії, прав людини, рівності і свободи.

"Вторгнення вже не зупиняється 27 днів. Майже місяць. Отже, потрібно ще більше санкцій, ще більше тиску, щоб Росія шукала не військові резерви чи найманців десь у Лівії або у Сирії, щоб Росія шукала мир, щоб та сама одна людина шукала мир", - зазначив президент.

"Наш народ, який ніколи не хотів воювати, який такий же європейський як і ви. Ви знаєте тих, хто приніс в Україну війну, чітко знаєте тих, хто наказує воювати і тих, хто це пропагує. Вони майже всі використовують Італію як місце для відпочинку, тож не будьте курортом для вбивць! Заблокуйте їм всю нерухомість, рахунки, яхти, від "Шахерезади" і до найменших, заблокуйте активи усіх, хто має в Росії вплив. Хай вони його застосують для миру, застосують свій вплив", - закликав Зеленський.

"Підтримайте більшість санкцій проти Росії, повне ембарго на торгівлю, починаючи з нафти. Підтримайте заборону для російських кораблів заходити у ваші порти, щоб вони відчули ціну за свою агресію і за мінування моря. Не повинно бути жодних виключень із санкційного режиму для жодного російського банку", - підкреслив президент.

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