Для різних країн світу наближається голод, попередив український гарант.

Президент Володимир Зеленський попереджає, що найстрашнішим наслідком війни путінської Росії проти України буде голод у світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це український гарант заявив під час звернення до парламенту Італії, яке транслювалося в ефірі загальнонаціональних українських каналів.

Зеленський нагадав, що "Україна завжди була одним із найбільших експортерів продовольства". "Але як ми можемо сіяти під ударом російської артилерії? Як ми можемо сіяти, коли ворог свідомо мінує поля, знищує бази з пальним?", – підкреслив він.

Глава держави уточнив, що йдеться про зрив постачання кукурудзи, рослинної олії, пшениці і "багато-багато інших товарів, життєво необхідних товарів, у тому числі для ваших сусідів через море".

"Ціни вже зростають. Скільки десятків мільйонів людей потребуватимуть допомоги?" – запитав Зеленський і закликав Італію не допустити продовольчої кризи у сусідніх з нею регіонах.

Раніше в ООН спрогнозували масовий голод у світі через війну. Найбільший удар припаде по економіках країн, які найбільше залежать від імпорту з України та Росії.

Як вже писав УНІАН, Україна призупинила експорт низки соціально важливих продуктів: м'ясо, жито, овес, гречка, цукор, пшоно, харчова сіль. Ще на п'ять позицій дозвіл на експорт видаватиме Міністерство економіки.

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