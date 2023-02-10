Поранення отримали 77 711 осіб.

Число загиблих в результаті землетрусів в Туреччині зросла до 19 388 осіб.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в ході виступу в наметовому містечку в Малатьї, пише Hurriyet. "У міру збільшення числа наших жертв зростає і наша печаль. Число загиблих досягло 19 388 осіб, а число поранених досягло 77 711 осіб", - сказав він.

Президент пообіцяв, що зруйновані будівлі реконструюють і передадуть власникам протягом року. Крім того, людям виплатять по 10 тисяч лір.

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"Ми пережили одне з найбільших стихійних лих в нашій історії. У понеділок нашу країну потряс землетрус магнітудою 7,7 і 7,6. На жаль, ці землетруси в Кахраманмараші спричинили серйозні руйнування та людські втрати в 10 провінціях. Вчора і напередодні я відвідав Кахраманмараш, Хатай, Адану, Антеп і Кіліс і мав можливість на місці визначити масштаби стихійного лиха. Я не можу знайти слів, щоб описати вогонь, який горить в наших серцях як нації", - сказав він.

Землетрус у Туреччині

Як відомо, 6 лютого на південному сході Туреччини сталося два землетруси магнітудою понад 7 балів. В результаті цього обрушилася велика кількість будівель, під завалами опинилися люди.

У Всесвітній організації охорони здоров'я відразу попередили, що число загиблих в результаті може зрости у вісім разів.

Рятувальні операції тривають п'ятий день, на допомогу Туреччині прибули рятувальники з багатьох країн, в тому числі і загін з України.

У ДСНС вважають, що причинами масштабних руйнувань в Туреччині могли стати неправильне планування і проектування міської забудови, а також сама сила землетрусу.

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