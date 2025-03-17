Через погоду база буде недоступною для евакуюції у наступні 10 місяців.

В Антарктиді – надзвичайна пригода. На дослідницькій станції, що належить Південній Африці, серед групи вчених завівся власний маніяк. Про це повідомляє The Times.

Минулого тижня з науково-дослідницької бази Sanae IV, що належить уряду ПАР, надійшов електронний лист, який негайно спричинив тривогу. Дослідник написав, що наукова команда на станції живе в страху через одного із науковців, який становить загрозу для решти.

"На жаль, [його] поведінка загострилася до рівня, який викликає глибоке занепокоєння. Зокрема, він вчинив фізичний напад на [ім’я не розголошується], що є грубим порушенням особистої безпеки та трудової етики. Крім того, він погрожував вбити [ім’я не розголошується], створюючи атмосферу страху та залякування. Я як і раніше глибоко стурбований своєю безпекою, постійно думаючи, чи не стану я наступною жертвою", – йдеться у листі.

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Крім того, агресивного члена команди також звинуватили в сексуальному насильстві над іншим дослідником.

Хоча ситуація вже сама собою виглядає жахливо, найгірше те, що ця наукова станція зараз фактично відрізана від світу, адже розташована в Антарктиді, де якраз почалася сувора антарктична "осінь". Через складні погодні умови евакуаційну команду навряд чи вдастся надіслати раніше, ніж через 10 місяців.

Діон Джордж, міністр навколишнього середовища Південної Африки, сказав, що він поговорить з членами команди, щоб оцінити "для себе" ситуацію, що склалася.

"Між керівником групи та цією людиною була словесна перепалка. Потім це загострилося і тоді ця особа таки вчинила фізичний напад на лідера", – повідомив він журналістам.

За словами міністра, початкове розслідування показало, що особа, згадана в електронному листі, не мала безпосередніх "небезпечних намірів". Втім уряд ПАР вже обговорив з представниками Норвегії та Німеччини можливість "термінового втручання", оскільки ці країни мають власні наукові бази у відносній близькості від Sanae IV – приблизно за 300 кілометрів.

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