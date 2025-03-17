Чоловік справді мав прізвище Гітлер і вважав себе родичем сумнозвісного диктатора, однак чи справді був таким, досі не відомо.

В Німеччині помер чоловік, який називав себе останнім живим родичем Адольфа Гітлера і не виключено, що справді був таким. Про це пише німецький таблоїд Bild.

Десять років тому Bild знайшов у містечку Герліц дивного чоловіка, якого за документами звали Романо Лукас Гітлер. Його квартира виглядала досить моторошно: на стіні портрети Адольфа Гітлера та Усами бен Ладена, а поруч з ними – Ангели Меркель і боксера Мухаммеда Алі: над диваном висів перевернутий німецький прапор – один із символів німецького правого екстремізму.

"Я внучатий племінник Адольфа Гітлера", — сказав чоловік, який, згідно з його посвідченням особи, народився 6 вересня 1950 року в місті Жари (Зорау) (західна Польща). Однак журналісту BILD він заявив, що насправді народився у Вісмарі (північ тодішньої НДР).

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Згідно з розповідями Романо Лукаса Гітлера, його сімейна гілка походить від молодшого брата Алоїза Гітлера, батька Адольфа Гітлера.

"Коли мені було шість років, мої батьки втекли до Австрії", — казав Лукас. За його словами, батьки залишили його в дитячому будинку в Братиславі в тодішній Чехословаччині, а потім він до 18 років ріс у прийомних батьків у Польщі.

Романо Лукас Гітлер ніколи не мав постійної роботи і все життя тримався на плаву за допомогою випадкових заробітків, у тому числі матросом. Він також був неодружений і не мав дітей.

Після цієї розмови із журналістом 10 років тому Гітлер зник з "радарів". А зараз стало відомо, що він помер. І це сталося ще у 2022 році. Причиною смерті начебто став коронавірус. Влада міста Дуйсбург, де чоловік провів останні роки життя, підтвердила факт його смерті і назвала дату — 22 червня 2022 року.

Чи був Романо Лукас Гітлер насправді останнім родичем найкривавішого диктатора Європи, достеменно досі не відомо, зазначає Bild.

Інші новини про Гітлера

Як писав УНІАН, торік у Німеччині на Google-мапах з’явилася "вулиця Гітлера". Коли журналісти звернулися за поясненнями до Google, там швидко подбали про те, щоб назву було видалено. Є кілька версій, як саме на мапі з’явилася "вулиця Гітлера"

Також ми розповідали, що російська пропаганда вигадала яскравий фейк про те, що президент України Володимир Зеленський буцімто придбав парадний автомобіль Адольфа Гітлера за 15 мільйонів доларів. Щоб розповсюдити фейк, росіяни створили підробний сайт новин, на який потім посилалися їхні боти в соцмережах.

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