Нуру Аль Матрооші відібрали разом зі ще одним учасником програми серед більш ніж 4 тис. кандидатів.

Вперше в історії Об'єднаних Арабських Еміратів арабська жінка зможе стати астронавтом.

Нура Аль Матрооші - одна з двох нових учасників програми Космічного центру Об'єднаних Арабських Еміратів імені Мохаммеда бін Рашида (MBR). Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив віце-президент і прем'єр-міністр ОАЕ, шейх Мохаммед ібн Рашид Аль Мактум.

За словами шейха Мохаммеда, Аль Матрооші відібрали разом зі ще одним учасником програми, Мохаммедом Аль Муллою серед більш ніж 4 тис. кандидатів.

"Ми оголошуємо про першу арабську жінку-астронавта серед двох нових астронавтів, обраних з понад 4 тис. кандидатів, які будуть навчатися в НАСА для майбутніх місій з дослідження космосу. Вітаю Нура Аль Матрооші і Мохаммед Аль Мулла", - написав шейх.

Читайте такожВ астронавти вперше в історії набирають людей з інвалідністюСама дівчина повідомила, що хоче старанно працювати над історичними моментами та досягненнями, які назавжди залишаться в пам'яті народу, а також подякувала владі країни й команді астронавтів ОАЕ.

Астронавтка народилася у 1993 році, отримала ступінь бакалавра машинобудування в університеті Об'єднаних Арабських Еміратів. Вона працює інженером у Національній нафтобудівній компанії.

"Її пристрасть до космосу почалася ще в юному віці, їй подобалося ходити спостерігати за зірками. Вона живе під девізом "Роби те, що робить тебе щасливою", - йдеться у відео, опублікованому на сторінці шейха.

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Переклад: Катерина Комолова