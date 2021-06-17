Жінка, яка народила відразу 10 дітей, ховається від сім'ї їхнього батька / фото twitter.com/pietrampedi

Жителька ПАР, яка стверджує, що народила одразу 10 дітей, заявила, що батько малюків хоче на них нажитися. Чоловік не вірить в народження і вимагає доказів, проте жінка ховається.

Відеозвернення, в яких Гозіам Сітхол говорить про це, опублікував на своїй сторінці у Twitter місцевий журналіст і редактор Pretoria News Піт Рампаді після того, як її партнер Тебохо та його сім'я виступили із заявою, що не бачили ані Гозіам, ані немовлят з моменту повідомлень про народження.

Сім'я Тебохо відмовляється вірити в існування десятьох дітей, поки Гозіам не надасть докази. Жінку це ображає.

Гозіам стверджує, що Тебохо сподівався розбагатіти, користуючись немовлятами, і що його турбували лише пожертвування, які хлинули з усього світу після новини про народження 10 дітей, а його сім'я ніколи її не любила.

"Діти мої і нічиї інші. Чому вони (сім'я Тебохо - УНІАН) мене переслідують? ... Вони очікували, що розбагатіють", - цитує жінку Times Live.

За словами жінки, сім хлопчиків і три дівчинки, зачаті природним шляхом, з'явилися на світ за допомогою кесаревого розтину 7 червня в лікарні в Преторії. При цьому фотографії малюків, які могли б підтвердити її слова, досі не опубліковані.

Тепер жінка заявила, що ховатиметься разом із дітьми, продовжить тримати їх місцеперебування в секреті та ніхто не змусить її діяти з чужої волі.

Жінка народила десятьох дітей: що відомо

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що 37-річна Гозіам Тамара Сітхол з провінції Гаутенг у ПАР народила відразу десятьох дітей.

Однак південноафриканський уряд повідомляв, що не може відшукати матір-героїню і підтвердити факт народження.

Якщо інформація про народження виявиться правдою, південноафриканка поб'є рекорд мешканки Малі за кількістю дітей, які з'явилися на світ в одних пологах: у травні та народила відразу дев'ятьох малюків.

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Переклад: Катерина Комолова