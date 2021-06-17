Чоловік стверджує, що не може відшукати ані немовлят, ані саму матір, а жінка звинувачує його в бажанні розбагатіти.

Жителька ПАР, яка стверджує, що народила одразу 10 дітей, заявила, що батько малюків хоче на них нажитися. Чоловік не вірить в народження і вимагає доказів, проте жінка ховається.

Відеозвернення, в яких Гозіам Сітхол говорить про це, опублікував на своїй сторінці у Twitter місцевий журналіст і редактор Pretoria News Піт Рампаді після того, як її партнер Тебохо та його сім'я виступили із заявою, що не бачили ані Гозіам, ані немовлят з моменту повідомлень про народження.

Сім'я Тебохо відмовляється вірити в існування десятьох дітей, поки Гозіам не надасть докази. Жінку це ображає.

But the same Tsotetsi family released a statement last week confirming the existence of the decuplets, & saying they were okay. Today, they say no babies existed. Which is which? The two statements can't all be true. What happened to Gosiame's pregnancy? Are they disputing it? 🤔 pic.twitter.com/lesnP1NwP2 — Mr Putin (@pietrampedi) June 15, 2021

Гозіам стверджує, що Тебохо сподівався розбагатіти, користуючись немовлятами, і що його турбували лише пожертвування, які хлинули з усього світу після новини про народження 10 дітей, а його сім'я ніколи її не любила.

"Діти мої і нічиї інші. Чому вони (сім'я Тебохо - УНІАН) мене переслідують? ... Вони очікували, що розбагатіють", - цитує жінку Times Live.

Gosiamo #Sithole responds to the Tsotetsi family statement. She denies she's missing, and that did not deliver the babies. She says the was released after the Tsotetsis met some politicians. Says they are angry because they wanted to benefit financially from the public donations. pic.twitter.com/YCNs14ezYC — Mr Putin (@pietrampedi) June 15, 2021

За словами жінки, сім хлопчиків і три дівчинки, зачаті природним шляхом, з'явилися на світ за допомогою кесаревого розтину 7 червня в лікарні в Преторії. При цьому фотографії малюків, які могли б підтвердити її слова, досі не опубліковані.

Тепер жінка заявила, що ховатиметься разом із дітьми, продовжить тримати їх місцеперебування в секреті та ніхто не змусить її діяти з чужої волі.

Gosiamo #Sithole says the Tsotetsis are bitter because they wanted to use her to make money. She says they are being used by politicians. Sithole says she will not be pressured by the Tsotetsi family to disclose the whereabouts of her babies, because they never liked her anyway. pic.twitter.com/DB7xK8hl8v — Mr Putin (@pietrampedi) June 15, 2021

Жінка народила десятьох дітей: що відомо

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що 37-річна Гозіам Тамара Сітхол з провінції Гаутенг у ПАР народила відразу десятьох дітей.

Однак південноафриканський уряд повідомляв, що не може відшукати матір-героїню і підтвердити факт народження.

Якщо інформація про народження виявиться правдою, південноафриканка поб'є рекорд мешканки Малі за кількістю дітей, які з'явилися на світ в одних пологах: у травні та народила відразу дев'ятьох малюків.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Комолова