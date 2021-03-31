Швейцарія вперше дозволить жінкам-військовослужбовцям носити жіночу спідню білизну.
Про це пише BBC з посиланням на місцеві ЗМІ.
Читайте такожВ Україні фіксують спалах побутових сварок: 74 людини загинули торік через домашнє насильствоСтандартна форма, що видається військовослужбовцям у Швейцарії, включає лише чоловічу спідню білизну вільного крою, яка часто виявляється великою та незручною для жінок.
Однак найближчим часом жінки-військовослужбовці зможуть протестувати два комплекти жіночої білизни - для літнього та зимового періодів.
Влада сподівається, що нововведення допоможе зробити армію більш привабливою для жінок. Сьогодні у збройних силах Швейцарії жінки становлять близько 1%, проте їх кількість планують збільшити до 10% до 2030 року.
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