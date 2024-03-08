Представники країн зазначили, що союзники України не дозволять російському президенту залякати їх і посіяти розбрат.

Німеччина і Велика Британія пообіцяли не дозволити президенту РФ Володимиру Путіну розділити союзників на тлі скандалу зі злитою розмовою офіцерів Бундесверу щодо постачання ракет Taurus і ймовірної атаки на Кримський міст.

"Я не хочу грати на руку російському наративу про розбіжності між союзниками", – заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон на пресконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок, інформує Bloomberg.

Також Кемерон сказав, що існує "неймовірна єдність між союзниками", зокрема, і в НАТО. Водночас Бербок наголосила, що союзники України не дозволять російському президенту залякати їх і посіяти розбрат.

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"Якщо у нас є різні погляди, ми будемо обговорювати це за зачиненими дверима. Тому що ми не дозволимо Путіну розділити нас, незалежно від того, які інші засоби і методи він буде використовувати", – зазначила вона.

"Злиті" розмови німецьких офіцерів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив справжність "злитої" розмови німецьких офіцерів про Україну. Вони, зокрема, обговорювали, скільки далекобійних ракет німецького виробництва потрібно для того, щоб уразити Кримський міст.

Шольц пообіцяв швидко надати роз’яснення після публікації запису розмови офіцерів ВПС Німеччини. За його словами, це "велика проблема".

Також Шольца звинуватили в розкритті розвідданих. Так, його заяву про присутність французьких і британських солдатів в Україні назвали безвідповідальною.

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