Більшість файлів мали статус CUI — "контрольована несекретна інформація", яка не є засекреченою, але потребує захисту.

Кар'єрні службовці Управління загальних служб (GSA) США випадково відкрили доступ до папки Google Drive з конфіденційними файлами для понад 11 200 посадовців, пише The Washington Post.

У документах були плани поверхів Білого дому, дані про вибухозахисні двері та банківська інформація постачальника, який співпрацював з адміністрацією Дональда Трампа.

"Ці документи абсолютно не є тим, чим ви хочете поділитися з 11 200 людьми", — сказав Майкл Вільямс, експерт з міжнародної безпеки.

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У більшості файлів був статус CUI — "контрольована несекретна інформація", яка не є засекреченою, але потребує захисту. Принаймні десять файлів дозволяли редагування.

Подібні витоки траплялися з 2021 року — включно з кресленнями Східного та Західного крил Білого дому. У грудні 2021-го співробітник поділився документацією, що стосується Овального кабінету та Ситуаційної кімнати. В одному випадку були відкриті файли з проєктуванням дверей до центру відвідувачів Білого дому.

"Навіть якщо вони не були офіційно засекречені... вони б зберігалися конфіденційно із очевидних міркувань безпеки", — сказав Стівен Афтергуд, аналітик політики безпеки.

Інцидент підтверджує тенденцію недбалого поводження з чутливою інформацією за адміністрацій Байдена і Трампа. Раніше з’ясувалося, що співробітники Трампа користувались особистими акаунтами Gmail для службового листування, а у Байдена вдома зберігалися секретні документи.

Про порушення стало відомо минулого тижня під час аудиту. До четверга ІТ-відділ виявив власників файлів і закрив доступ. Команда продовжує розслідування.

Витік даних у США - останні скандали

Як повідомляв УНІАН, американські ЗМІ дізналися, що міністр оборони Піт Гегсет передав деталі операції проти хуситів у чаті Signal, де були його дружина, брат і адвокат. Це сталося з його особистого телефону.

Чат створили під час процесу затвердження Гегсета. Після призначення він продовжував його використовувати. У ньому було понад десять осіб. Подібні чати також стали предметом розслідування.

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