До списку входять судді та прокурори, які брали участь у винесенні вироків протестувальникам.

Європейський Союз має намір запропонувати санкції щодо понад 70 людей та організацій у рамках нового пакета каральних заходів, спрямованих проти режиму Лукашенка.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформоване джерело.

Ще 71 людина і 7 організацій потраплять під санкції, список яких розширили у зв’язку з арештом білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

До списку входять судді та прокурори, які брали участь у винесенні вироків протестувальникам, а також парламентарі, представники уряду й правоохоронних органів.

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Цим особам та організаціям заборонять в’їзд до ЄС, а також заморозять активи на території Союзу.

Це наступний крок ЄС у відповідь на репресивні дії Білорусі. Режим Лукашенко у 2020 році жорстко придушив протести проти фальсифікації виборів, а у травні змусив пасажирський літак Ryanair приземлитися у Мінську, щоби арештувати засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, котрий летів з Афін до Вільнюса.

ЄС уже запровадив санкції проти 7 білоруських компаній і 88 фізичних осіб, зокрема й Олександра Лукашенка, і працював над розширенням переліку ще до арешту Протасевича.

У цьому місяці члени ЄС погодилися заборонити білоруським літакам перетинати європейський повітряний простір та сідати в аеропортах. Єврокомісія від коментарів відмовилась.

Технічна робота над подальшими заходами продовжується після того, як у травні ЄС погодився також схвалити «адресні економічні санкції». Сектори, яких вони зачеплять, поки не визначені, але, імовірно, вони будуть включати калійні добрива.

Романа Протасевича затримали в аеропорту «Мінськ» разом з дівчиною Софією Сапегою 23 травня. При цьому Лукашенко підняв у повітря винищувач МіГ-29. Наразі обидва арештовані й перебувають у СІЗО.

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Автор: Яна Ставська