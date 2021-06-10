Російський уряд відмовився від Меморандуму з "відкритої суші".

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав розпорядження припинити дію меморандуму про розуміння між урядами Росії та США щодо "відкритої суші".

Документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

"Ухвалити пропозицію МЗС Росії, узгоджену із зацікавленими федеральними органами виконавчої влади, про припинення застосування Меморандуму про розуміння між урядом Російської Федерації і урядом Сполучених Штатів Америки щодо "відкритої суші", підписаного в м. Вашингтоні 17 червня 1992 р.", - йдеться в розпорядженні російського уряду.

Меморандум, зокрема, скасовував поняття "закритих зон", знімаючи з дипломатів обмеження на пересування більшою частиною території іншої країни.

Про майбутню денонсацію документа серед заходів у відповідь у квітні заявляв глава МЗС РФ Сергій Лавров, коментуючи санкції США проти Росії.

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Автор: Катерина Комолова