Бойовики руху "Талібан" розстріляли на кордоні з Туркменістаном 22 полонених афганських спецпризначенців.
Про інцидент, який стався 16 червня, повідомляє CNN, який отримав у своє розпорядження кілька відеозаписів.
За даними телеканалу, афганські спецпризначенці були вбиті в місті Давлат Абад в провінції Фарьяб біля кордону Афганістану з Туркменістаном.
Після запеклого бою таліби оточили спецпризначенців, у яких закінчилися боєприпаси. Бойовики "Талібану" запропонували військовим здатися, а коли ті вийшли з піднятими руками, відкрили вогонь. У Червоному Хресті підтвердили загибель 22 військовослужбовців.
Обережно! Відео містить сцени насильства!!!
Водночас представник "Талібану" заявив телеканалу, що 24 спецпризначенці, які були взяті в полон в провінції Фарьяб, все ще живі і знаходяться у них. Однак будь-яких доказів вони не надали.
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У міноборони Афганістану заявили, що військові були вбиті.
За даними CNN, місцеві чиновники розкритикували афганську владу за відряджання елітного спецпідрозділу "без підкріплення і прикриття з повітря".
Член провінційної ради Фарьяба Абдул Ахад Айлбек сказав, що прибулі військові погано знали цей район, як і інші райони, контрольовані талібами.
Талібан - активізація бойових дій
Таліби активізувалися після того, як США почали виводити війська з Афганістану.
Один з керівників політичного офісу руху "Талібан" в Катарі Шахабуддін Делавар сказав, що таліби контролюють вже 85% території Афганістану.
Президент Таджикистану Емомалі Рахмон 5 липня доручив Міністерству оборони мобілізувати 20 тис. військових для зміцнення кордону після загострення ситуації в Афганістані.
Війська до кордонів також стягують сусідні Узбекистан і Туркменістан.
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