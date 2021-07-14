Бойовики "Талібану" запропонували військовим здатися, а коли ті вийшли з піднятими руками, відкрили вогонь.

Бойовики руху "Талібан" розстріляли на кордоні з Туркменістаном 22 полонених афганських спецпризначенців.

Про інцидент, який стався 16 червня, повідомляє CNN, який отримав у своє розпорядження кілька відеозаписів.

За даними телеканалу, афганські спецпризначенці були вбиті в місті Давлат Абад в провінції Фарьяб біля кордону Афганістану з Туркменістаном.

Після запеклого бою таліби оточили спецпризначенців, у яких закінчилися боєприпаси. Бойовики "Талібану" запропонували військовим здатися, а коли ті вийшли з піднятими руками, відкрили вогонь. У Червоному Хресті підтвердили загибель 22 військовослужбовців.

Обережно! Відео містить сцени насильства!!!

Водночас представник "Талібану" заявив телеканалу, що 24 спецпризначенці, які були взяті в полон в провінції Фарьяб, все ще живі і знаходяться у них. Однак будь-яких доказів вони не надали.

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У міноборони Афганістану заявили, що військові були вбиті.

За даними CNN, місцеві чиновники розкритикували афганську владу за відряджання елітного спецпідрозділу "без підкріплення і прикриття з повітря".

Член провінційної ради Фарьяба Абдул Ахад Айлбек сказав, що прибулі військові погано знали цей район, як і інші райони, контрольовані талібами.

Талібан - активізація бойових дій

Таліби активізувалися після того, як США почали виводити війська з Афганістану.

Один з керівників політичного офісу руху "Талібан" в Катарі Шахабуддін Делавар сказав, що таліби контролюють вже 85% території Афганістану.

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон 5 липня доручив Міністерству оборони мобілізувати 20 тис. військових для зміцнення кордону після загострення ситуації в Афганістані.

Війська до кордонів також стягують сусідні Узбекистан і Туркменістан.

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Автор: Денис Прядко