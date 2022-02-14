У МЗС Британії також закликали РФ до деескалації на кордоні з Україною.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав Росію "не допустити катастрофічної помилки" і звернувся до президента РФ Володимира Путіна.

Про це Джонсон написав у своєму Twitter-акаунті.

"Ми знаходимося на краю прірви, але у президента Путіна ще є час відступити. Ми закликаємо всіх брати участь у діалозі, а російський уряд не допустити помилки", - зазначив глава британського уряду.

Прем'єр також зазначив, що така помилка може мати катастрофічні наслідки для Росії.

Раніше в МЗС Британії також закликали РФ до деескалації на кордоні з Україною.

"Остання інформація свідчить про те, що Росія може вторгнутися в будь-який момент, і ми закликаємо Кремль до деескалації", - написала міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс у своєму акаунті в Twitter.

Вона додала також, що Британія приділяє першорядну увагу забезпеченню безпеки британських громадян в Україні.

Нагадаємо, раніше країни G7 також попередили Росію про "серйозні і негайні" наслідки через Україну.

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