Країни G7 попередили Росію про "серйозні та негайні" наслідки через Україну

У "Групі семи" заявляють, що готові колективно накласти на Москву економічні і фінансові санкції, які матимуть "серйозні і негайні" наслідки для російської економіки, якщо Кремль розпорядиться про будь-які агресивні дії щодо України.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
У спільній заяві від 14 лютого міністри фінансів з групи великих західних економік заявили, що нарощування російських сил на кордонах України "є приводом для серйозного занепокоєння".
"Ми, міністри фінансів G7, підкреслюємо нашу готовність діяти швидко і рішуче для підтримки української економіки", – йдеться у спільній заяві.
"Будь-яка подальша військова агресія Росії проти України зустріне швидку, скоординовану та рішучу відповідь... Ми готові колективно ввести економічні та фінансові санкції, які матимуть серйозні і негайні наслідки для російської економіки", – наголосили в G7.
Загроза повномасштабного вторгнення Росії
Росія зосередила біля України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного наступу на Україну вже у лютому.
США спільно з ЄС та Британією працюють над розробкою інструментів стримування апетитів Кремля, зокрема шляхом запровадження економічних санкцій. Втім, за останніми даними преси, про відключення країни від SWIFT не йдеться.
Наразі низка країн Європи вже відкликають з України співробітників своїх диппредставництв, або перевозять дипломатів з Києва ближче до кордону з Польщею.
Через відмову страхувальників забезпечувати повітряних перевізників гарантіями польотів до України у зв’язку з "високим ризиком бойових дій" деякі оператори почали скасовувати рейси.