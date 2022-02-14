Країни G7 попередили Росію про "серйозні та негайні" наслідки через Україну

Міністри фінансів з групи великих західних економік заявили, що нарощування російських сил на кордонах України "є приводом для серйозного занепокоєння".

У "Групі семи" заявляють, що готові колективно накласти на Москву економічні і фінансові санкції, які матимуть "серйозні і негайні" наслідки для російської економіки, якщо Кремль розпорядиться про будь-які агресивні дії щодо України.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У спільній заяві від 14 лютого міністри фінансів з групи великих західних економік заявили, що нарощування російських сил на кордонах України "є приводом для серйозного занепокоєння".

"Ми, міністри фінансів G7, підкреслюємо нашу готовність діяти швидко і рішуче для підтримки української економіки", – йдеться у спільній заяві.

"Будь-яка подальша військова агресія Росії проти України зустріне швидку, скоординовану та рішучу відповідь... Ми готові колективно ввести економічні та фінансові санкції, які матимуть серйозні і негайні наслідки для російської економіки", – наголосили в G7.