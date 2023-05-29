Лінія протитанкових укріплень простягається на 2 кілометри та розташована неподалік кордону з Україною.

ЗМІ опублікували супутникові знімки "Лінії Хреніна" під Гомелем, інформація про яку з'явилася напередодні.

Як повідомляє "Радіо Свобода", так звана "Лінія Хреніна" розташована під Гомелем, на трасі М8, за 20 км. від кордону з Україною. Це лінія протитанкових укріплень - "Зубів дракона".

Сьогодні видання опублікувало свіжі супутникові знімки "Лінії Хреніна", зроблені компанією Planet Labs 25 травня. Довжина лінії протитанкових укріплень "Зуби дракона" біля населного пункту Калініно становить близько 2 км.

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На північ, ближче до села, можна помітити фортифікаційні озброєння - окопи та рови. До речі, 26 травня голова МО РБ Хренін відвідав цей оборонний рубіж і, мабуть, "Лінія Хреніна" була створена саме під навчання тероборони у Гомелі та Гомельському районі.

Що відомо про "Лінію Хреніна"

18 травня ЗМІ дізналися, що в Білорусі будують фортифікаційні споруди, і на відстані 20 кілометрів від українського кордону були встановлені "зуби дракона". При цьому псевдолідер Білорусі Лукашенко стверджував, що не вірить у контрнаступ України.

За декілька днів у Білорусі зняли на відео протитанкові укріплення - "зуби дракона", розміщені під містом Гомель.

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