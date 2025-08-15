Трамп і Путін обговорять питання миру в Україні та контролю над озброєннями.

Дональд Трамп і Володимир Путін проведуть переговори на Алясці в п'ятницю. Надії президента США на укладення угоди про припинення вогню в Україні поки незрозумілі, але Путін зробив пропозицію про можливу ядерну угоду, яка може допомогти обом зберегти обличчя, пише Reuters.

Джерело, близьке до Кремля, повідомило агентству Reuters, що, схоже, обидві сторони заздалегідь змогли знайти певні точки дотику.

"Судячи з усього, деякі умови будуть узгоджені завтра (у п'ятницю), оскільки Трампу неможливо відмовити, і ми не можемо відмовити (через санкційний тиск)", - сказало джерело.

Як пише Reuters, Путін висунув жорсткі умови для повного припинення вогню, але одним із компромісів може стати поетапне припинення повітряної війни.

Водночас аналітики кажуть, що Путін може спробувати створити видимість того, що він дає Трампу те, що той хоче, зберігаючи водночас свободу дій для ескалації в Україні, якщо захоче.

"Якщо вони (росіяни) зможуть запропонувати угоду, яка передбачає якесь перемир'я, але водночас залишає Росії контроль над ескалацією конфлікту і не створює жодних реальних стримувальних чинників на землі або в повітряному просторі над Україною... з точки зору Путіна це буде прекрасним результатом", - сказав Сем Грін, директор з питань демократичної стійкості в Центрі аналізу європейської політики.

Зустріч на Алясці

сьогодні, 15 серпня, очікується зустріч Трампа з Путіним на Алясці. Вона має розпочатися о 22:30 за київським часом із бесіди тет-а-тет у присутності перекладачів, повідомляли росЗМІ.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп під час переговорів із Путіним сподівається досягти "певного припинення бойових дій" між Україною і Росією.

При цьому, як пише NYT, незалежно від результату, сама по собі зустріч на Алясці - вже велика перемога для Путіна, оскільки виводить російського лідера з дипломатичної кризи і дає йому можливість особисто переконати американського президента.

