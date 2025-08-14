Путін не виключив виходу "на нові домовленості щодо стратегічних наступальних озброєнь".

Російський лідер Володимир Путін провів у Кремлі нараду напередодні п'ятничної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. У своєму вступному слові він прокоментував переговорний процес щодо закінчення війни в Україні та участь США.

Зокрема, Путін зазначив, що адміністрація Дональда Трампа докладає "досить енергійних і щирих зусиль" щодо припинення бойових дій в Україні.

Він зазначив, що мета США - вийти на "домовленості, що становлять інтерес для всіх залучених сторін" для тривалого миру.

Крім того, Путін під час наради не виключив виходу "на нові домовленості щодо стратегічних наступальних озброєнь" у разі створення довгострокових умов миру.

Зустріч Путіна і Трампа відбудеться вже завтра

У Кремлі заявили, що зустріч політиків розпочнеться 15 серпня о 22:30 за київським часом із бесіди тет-а-тет у присутності перекладачів.

У Кремлі додали, що головною темою зустрічі Путіна і Трампа стане "українське врегулювання", однак лідери обговорять також і двосторонні відносини.

Також Ушаков повідомив, що президенти США і РФ проведуть спільну прес-конференцію за підсумками саміту на Алясці. За його словами, переговори Путіна і Трампа у складі делегацій пройдуть за формулою "5 на 5".

При цьому, як розповіли Axios три американські чиновники, Трамп "налаштований серйозніше, ніж будь-коли, і гранично прямолінійно". Тепер відповідальність лежить на Путіні: погодитися на припинення вогню або продемонструвати реальні дії, інакше для нього будуть серйозні наслідки, зазначили співрозмовники видання.

