У Вашингтоні вважають, що вже на початку зустрічі Путіна з Трампом стане зрозуміло, чи вийде домовитися хоча б про щось, чи ні.

Під час переговорів з російським диктатором на Алясці президент США Дональд Трамп сподівається досягти "певного припинення бойових дій" між Росією та Україною. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, якого цитує CNN.

"Чим довше тривають ці війни, тим важче їх припинити. Це реальність триваючих бойових дій, тому припинення вогню є таким критичним", – сказав він.

Рубіо також зауважив, що для досягнення миру "має бути певна розмова про гарантії безпеки, має бути певна розмова про територіальні суперечки та претензії, а також про те, за що вони воюють".

При цьому він наголосив, що для укладення мирної угоди знадобиться згода і Росії, і України.

Рубіо також повторив раніше озвучену Трампом тезу про те, що вже на ранньому етапі зустрічі з Путіним стане зрозумілим, "чи щось можливо чи ні".

"Побачимо, як завтра складеться ситуація", – додав він.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Як писав УНІАН, напередодні британське видання The Telegraph із посиланням на власні джерела повідомило, що Трамп, ймовірно, спробує виторгувати у Путіна припинення війни, запропонувавши йому доступ до природних ресурсів Аляски і Донбасу, а також послаблення санкцій.

У Кремлі сьогодні заявили, що сподіваються на перезавантаження відносин Росії та США за підсумками зустрічі на Алясці. При цьому росіяни скаржаться, що досі їх ніхто не хотів слухати.

