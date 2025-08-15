Переговори в п'ятницю на Алясці виводять Путіна з дипломатичної ізоляції від Заходу.

Навряд чи хтось очікує від зустрічі лідера Росії Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом істотного прогресу в припиненні бойових дій між Росією та Україною, враховуючи, наскільки розходяться їхні погляди на конфлікт. Однак, як пише The New York Times, і Росія, і Україна згодні, що сама по собі зустріч на Алясці - велика перемога для Путіна, що виводить російського лідера з дипломатичної кризи і дає йому можливість особисто переконати американського президента.

При цьому, крім ослаблення статусу Росії як ізгоя на Заході, саміт посіяв розбрат у НАТО - що є давньою метою Росії - і відклав погрозу Трампа ввести нові жорсткі санкції.

"Замість санкцій Путін отримав саміт", - заявив Ригор Ніжніков, експерт з Росії та старший науковий співробітник Фінського інституту міжнародних відносин. "Це величезна перемога Путіна, незалежно від результату саміту".

Відео дня

При цьому, як заявила старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі в Росії Тетяна Станова, мирна угода щодо України не є справжньою метою Путіна на саміті. "Його мета - заручитися підтримкою Трампа в просуванні російських пропозицій", підкреслила вона.

За її словами, для Путіна ця зустріч - "тактичний маневр, щоб переломити ситуацію на свою користь" і заспокоїти наростаюче невдоволення Білого дому затягуванням Кремлем угоди про припинення вогню.

Напередодні саміту в четвер Кремль повідомив, що планує включити в переговори й інші питання, що виходять за межі України, включно з можливим відновленням економічних зв'язків зі Сполученими Штатами та обговоренням нової угоди щодо ядерної зброї. Ця ідея зі зброєю вписується в давні спроби Росії представити війну в Україні як частину масштабнішого конфлікту між Сходом і Заходом, зазначає NYT.

Ні Білий дім, ні Кремль публічно не заявили, якої саме мирної угоди вони хочуть. Однак Трамп заявив, що вона може включати "деякий обмін землею". Згода на це, ймовірно, спровокує серйозну політичну кризу в Києві та сприятиме досягненню однієї з давніх цілей Путіна: повалення Зеленського, пише видання.

"Найгірший сценарій для України і загалом полягає в тому, що Путін зробить якусь пропозицію, прийнятну для Сполучених Штатів, але яку Зеленський не зможе прийняти всередині країни", - сказав політолог Семюел Чарап.

Це, додав він, може підштовхнути Трампа до тієї відверто ворожої позиції, яку він зайняв щодо України в лютому.

При цьому, як вказує NYT, Путін, досвідчений майстер маніпуляцій, безсумнівно, докладе всіх зусиль на Алясці, щоб представити Зеленського як непримиренну перешкоду на шляху до миру.

"Трамп думає, що може подивитися Путіну в очі й укласти угоду. Він вірить у свій власний талант переговірника", - сказав Нижников. "Проблема в тому, що Путін робив це все своє життя і вирушає на цей саміт із думкою, що зможе маніпулювати Трампом".

Водночас, каже Чарап, "територія - це політично важливе питання, особливо для України, але й для Росії".

І, незважаючи на залізну хватку в політичній системі Росії та основних ЗМІ, у Путіна є свої внутрішні проблеми, особливо пов'язані з питанням землі, якщо обмін, подібний до запропонованого Трампом, буде реалізовано.

Зустріч на Алясці

Уже сьогодні, 15 серпня, очікується зустріч Трампа з Путіним на Алясці. Вона має розпочатися о 22:30 за київським часом із бесіди тет-а-тет у присутності перекладачів, повідомляли росЗМІ.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп під час переговорів із Путіним сподівається досягти "певного припинення бойових дій" між Україною і Росією. При цьому Трамп заявив, що якщо на зустрічі кремлівський диктатор Путін не погодиться на припинення вогню, будуть "дуже суворі наслідки".

Вас також можуть зацікавити новини: