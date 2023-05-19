Відомі деталі вбивства українки в Таїланді / Mirror

В одному з найпрестижніших готелів Таїланду жорсткого розправилися з українкою Оленою Савченко. Вбивцею виявився 25-річний поляк Ян Єжи Лагода-Філіппов. Він вбив дівчину і намагався розчленувати тіло.

За даними порталу OBOZREVATEL, слідство вважає, що вбивство сталося 13 або 14 травня. Жертва та її вбивця заселитилися в апартаменти за кілька тижнів до того - 29 квітня.

Подробиці розправи

15 травня поляк з великою валізою покинув готель. При цьому він поводився дуже нервово і поспішав. Чоловік піймав таксі і через google translate попросив таксиста відвезти його до казино. Під час поїздки поляк приголомшив літнього водія пропозицією допомогти йому розчленувати тіло.

Відео дня
Поляк у ліфті готелю / Mirror

Таксист висадив поляка та повідомив адміністрації готелю про дивного пасажира. Працівники зайшли в апартаменти та були шоковані картиною. 

В номері лежало тіло дівчини. Вбивця відрізав одну руку пилкою та зробив глибокий надріз на шиї. Крім того, на грудях були глибокі ножові рани. Знаряддя розчленування лежало поруч. 

Підозрюваний / New York Post

На місце злочину відразу викликали поліцію. Поки тривали слідчі дії, поляк поспіхом тікав з Таїланду. Ян дістався до контрольно-пропускного пункту в Са Кео та пройшов прикордонний контроль. Втім, його вирахував службовий лабрадор поблизу туристичного центру наступного дня. Чоловік саме збирався перетнути кордон до Камбоджі.

Олена Савченко - що відомо про жертву поляка

Олена Савченко - 24-річна українка із Запоріжжя. В акаунті дівчини на одній із соціальних платформ зазначається, що вона закінчила бакалаврат Запорізького національного університету. З 2016 до 2022 року Олена вивчала англійську мову та літературу.

Олена Савченко / LinkedIn

Українка почала працювати ще під час навчання. Вона займалася з учнями, вивчала інші іноземні мови та вела мовні клуби у Стамбулі. Згодом Олена вирушила до Китаю, де вивчала основи бізнесу, маркетингу та міжнародих трендів.

Після Китаю українка працювала в Естонії. Там вона розвивалася у галузі SMM.

"Олена була доброю та привітною дівчиною. Так, вона давно мріяла стати моделлю, хотіла співати. Їй непогано давалися мови. Коли вона навчалася у виші, то їздила до Китаю заробляти, викладати англійську. У нас деякі дівчатка теж їздили туди, там цінуються білошкірі європейки. Після вишу ми з нею вже не спілкувалися. Те, що з нею трапилося, – це страшно, навіть повірити в це не можу", – розповіла студентська подруга Олени.

Вбита українка / Daily Mail

В соціальних мережах Олена зазначала, що мешкає у Варшаві (Польща). Ймовірно, свого вбивцю вона зустріла там. Відомо, що дівчина знімалася для реклами в агентстві Лагоди-Філіппова.

Вбивство українки в Таїланді

Вчора ЗМІ Таїланду повідомили, що у Бангкоку 25-річний поляк убив і намагався розчленувати свою подругу-українку, а після зробив спробу втечі до сусідньої Камбоджі.

Поліцейські швидко з'ясували, що поляк найняв таксиста, щоб той відвіз його до кордону з Камбоджею. Прикордонників встигли своєчасно попередити, і вони затримали підозрюваного при спробі виїхати з Таїланду.

Вас також можуть зацікавити новини: