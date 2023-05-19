Дівчина знала кілька іноземних мов, а останнім часом працювала моделлю.

В одному з найпрестижніших готелів Таїланду жорсткого розправилися з українкою Оленою Савченко. Вбивцею виявився 25-річний поляк Ян Єжи Лагода-Філіппов. Він вбив дівчину і намагався розчленувати тіло.

За даними порталу OBOZREVATEL, слідство вважає, що вбивство сталося 13 або 14 травня. Жертва та її вбивця заселитилися в апартаменти за кілька тижнів до того - 29 квітня.

Подробиці розправи

15 травня поляк з великою валізою покинув готель. При цьому він поводився дуже нервово і поспішав. Чоловік піймав таксі і через google translate попросив таксиста відвезти його до казино. Під час поїздки поляк приголомшив літнього водія пропозицією допомогти йому розчленувати тіло.

Відео дня

Таксист висадив поляка та повідомив адміністрації готелю про дивного пасажира. Працівники зайшли в апартаменти та були шоковані картиною.

В номері лежало тіло дівчини. Вбивця відрізав одну руку пилкою та зробив глибокий надріз на шиї. Крім того, на грудях були глибокі ножові рани. Знаряддя розчленування лежало поруч.

На місце злочину відразу викликали поліцію. Поки тривали слідчі дії, поляк поспіхом тікав з Таїланду. Ян дістався до контрольно-пропускного пункту в Са Кео та пройшов прикордонний контроль. Втім, його вирахував службовий лабрадор поблизу туристичного центру наступного дня. Чоловік саме збирався перетнути кордон до Камбоджі.

Олена Савченко - що відомо про жертву поляка

Олена Савченко - 24-річна українка із Запоріжжя. В акаунті дівчини на одній із соціальних платформ зазначається, що вона закінчила бакалаврат Запорізького національного університету. З 2016 до 2022 року Олена вивчала англійську мову та літературу.

Українка почала працювати ще під час навчання. Вона займалася з учнями, вивчала інші іноземні мови та вела мовні клуби у Стамбулі. Згодом Олена вирушила до Китаю, де вивчала основи бізнесу, маркетингу та міжнародих трендів.

Після Китаю українка працювала в Естонії. Там вона розвивалася у галузі SMM.

"Олена була доброю та привітною дівчиною. Так, вона давно мріяла стати моделлю, хотіла співати. Їй непогано давалися мови. Коли вона навчалася у виші, то їздила до Китаю заробляти, викладати англійську. У нас деякі дівчатка теж їздили туди, там цінуються білошкірі європейки. Після вишу ми з нею вже не спілкувалися. Те, що з нею трапилося, – це страшно, навіть повірити в це не можу", – розповіла студентська подруга Олени.

В соціальних мережах Олена зазначала, що мешкає у Варшаві (Польща). Ймовірно, свого вбивцю вона зустріла там. Відомо, що дівчина знімалася для реклами в агентстві Лагоди-Філіппова.

Вбивство українки в Таїланді

Вчора ЗМІ Таїланду повідомили, що у Бангкоку 25-річний поляк убив і намагався розчленувати свою подругу-українку, а після зробив спробу втечі до сусідньої Камбоджі.

Поліцейські швидко з'ясували, що поляк найняв таксиста, щоб той відвіз його до кордону з Камбоджею. Прикордонників встигли своєчасно попередити, і вони затримали підозрюваного при спробі виїхати з Таїланду.

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