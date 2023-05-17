У Бангкоку за поки нез'ясованих обставинах було вбито громадянку України.

У Таїланді 25-річний поляк убив і намагався розчленувати свою подругу-українку, а після зробив спробу втечі до сусідньої Камбоджі. Про це пише місцеве видання Bangkok Post.

Стверджується, що громадянин Польщі дуже поспішав покинути Бангкок, чим викликав підозру у таксиста, який його віз. Таксист повідомив про дивного пасажира адміністрації кондомініуму, біля якого підібрав пасажира.

Персонал перевірив кімнату мешканця, що спішно втік, і виявив там тіло 27-річної українки. На трупі були глибокі порізи, а ліва долоня була відсічена. Поруч лежала пила.

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Поліцейські швидко з'ясували, що поляк найняв таксиста, щоб той відвіз його до кордону з Камбоджею. Прикордонників встигли своєчасно попередити, і вони затримали підозрюваного при спробі виїхати з Таїланду.

За інформацією видання Straitstimes, таксист, який відпочатку підняв галас, заявив поліції, що поляк просив його допомогти позбутися трупа.

Розтин пізніше показав, що на момент виявлення тіла українка була мертва вже більше доби. Відомо, що підозрюваний і вбита разом орендували кімнату з 29 квітня. У Таїланді вони перебували по туристичній візі.

Інциденти з українцями за кордоном - останні новини

В Італії чоловік побив і зґвалтував 25-річну українку. Ґвалтівник і жертва познайомилися в нічному клубі і потім вирушили до чоловіка додому. Там агресор кілька разів ударив жінку головою об стіну, а після поглумився над нею.

У квітні 63-річний українець підпалив себе перед українським консульством у польському Кракові. Перед цим він поводився неадекватно, вигукував гасла, закликаючи українців повернутися додому і захищати країну, а після підпалив себе. Пізніше він помер у лікарні.

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