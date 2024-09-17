У книзі Раяна Веслі Раута Трамп оцінюється як "дурень" і "бовдур".

Підозрюваний у замаху на Дональда Трампа Раян Веслі Раут у своїй книзі "Українська війна, яку не можна виграти" закликав Іран вбити екс-президента США. Про це повідомляє AP.

Зазначається, що у книзі Трамп оцінюється як "дурень" і "бовдур". При цьому сам автор зізнався, що колись голосував за Трампа і бере на себе частину провини за "дитину, яку ми обрали нашим наступним президентом, яка в підсумку виявилася безмозкою".

"Мені так набридло, що люди запитують мене, демократ я чи республіканець, тому що я відмовляюся віднести сеье до певної категорії. Світ був би кращим, якби ним керували жінки, здається, що сукупність світових проблем обертається навколо чоловіків із величезною незахищеністю та дитячим інтелектом і поведінкою", - писав підозрюваний. Відео дня

Як відомо, 58-річного Раута заарештували в неділю після того, як влада заявила, що він переслідував кандидата в президенти від Республіканської партії, коли той грав у гольф у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, з автоматом типу AK-47 під час очевидної спроби вбивства, якій завадила Секретна служба.

Другий замах на Трампа

Як повідомляв УНІАН, біля гольф-клубу Трампа у Флориді сталася стрілянина. Повідомлялося, що екс-главі Білого дому нічого не загрожувало і що стрілянина сталася в районі, відомому високим рівнем злочинності.

Пізніше Трамп прокоментував стрілянину біля гольф-клубу. За його словами, він у безпеці і здоровий, "ніщо мене не зупинить, я ніколи не здамся".

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