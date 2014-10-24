У Києві відбулася Міжнародна наукова конференція, присвячена визволенню України від нацистів

Організаторами виступили Інститут історії України НАН України, Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років» та Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

Пленарне засідання відкрив директор Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор, академік НАН України Валерій Смолій.

Читайте такожДержкомтелерадіо рекомендує ЗМІ відмовитись від терміну "визволення від фашистських загарбників"

Під час конференції відбулася презентація науково-документального видання «Україна. Хроніка визволення: дослідження, документи, свідчення» й науково-документального видання Тамари Вронської та Олександра Лисенка «Тюремний мартиролог окупаційного режиму: написи на стінах нацистських казематів».

Присутні обговорили історіографію, джерела та методологію історії України періоду Другої світової війни, міжнародні відносини у воєнний час, бойові дії на українському театрі війни, нацистський окупаційний режим на території України, рух Опору та український самостійницький рух, суспільно-політичні й економічні процеси та проблеми історичної пам’яті тощо.

Раніше УНІАН писав, що українські історики не хочуть, аби День Перемоги "приватизували" проросійські політики.