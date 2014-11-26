Армія отримала два перші в Україні медичні позашляховики Mercedes-Benz Unimog

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія відбулася в Київській області.

За даними організатора акції RCTacMed, це перші два автомобілі такого класу в Україні.

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Вчора організатори провели тренінги для десяти військових медиків, які працюватимуть на Unimog.

Медикам видали для навчання оригінальні турнікети CAT і ізраїльські бандажі, вчили накладати турнікети, стоячи, лежачи, під машиною, з заплющеними очима, ознайомили з новими засобами тактичної медицини - протиопіковими пов'язками BurnTec, засобами від переохолодження BLIZZARD.