За добу в зоні АТО загинули двоє і отримали поранення п'ятеро українських військових

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу в результаті бойових зіткнень ми втратили двох наших героїв, ще п'ятеро отримали поранення", - сказав Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу загинули і двоє отримали поранення четверо українських військовослужбовців.