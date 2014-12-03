За добу в зоні АТО загинули двоє і отримали поранення п'ятеро українських військових
13:13, 03 грудня 2014Військо
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Протягом доби в зоні АТО загинули двоє і поранено п'ятеро українських військовослужбовців.
REUTERS
Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу в результаті бойових зіткнень ми втратили двох наших героїв, ще п'ятеро отримали поранення", - сказав Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу загинули і двоє отримали поранення четверо українських військовослужбовців.
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