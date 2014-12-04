Міноборони закупило 500 коліматорних прицілів на 2,7 млн грн

Про це повідомляється на сайті «Державні закупівлі України». Згідно з опублікованою інформацією, коліматорні приціли Міноборони закупило у казенного науково-виробничого об'єднання «Форт» МВС.

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Середня ціна одного прицілу коліматора, згідно з контрактом, становить близько 5,5 тис. грн.

У повідомленні зазначено, що крайній термін поставки прицілів компанією «Форт» 20 грудня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді МВС закупило 2 тис. коліматорних прицілів на суму 16 млн грн.

Довідка УНІАН. Коліматорний приціл - оптичний прилад, який забезпечує дуже високу швидкість прицілювання - приблизно в 2-3 рази вище, ніж традиційні «мушечні» приціли.