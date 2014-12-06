Президент присвоїв звання Героя України трьом бійцям АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як йдеться у повідомленні, Кривоносов очолював зведений підрозділ ротної тактичної групи, яка охороняла державний кордон з Росією в районі населеного пункту Дяково Донецької області. Майор 79-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил загинув 4 серпня під час обстрілу із системи «Град» позицій українських військових. Він прикрив собою підлеглих, коли ракета влучила в бліндаж, і тим самим врятував їм життя.

Читайте такожПрезидент передав армії понад 100 одиниць бойової технікиМайборода як командир екіпажу літака АН-26 з травня по липень 2014 року виконав 35 бойових вильотів для перевезення військових, озброєння, матеріально-технічних засобів у зону АТО, проводив евакуацію поранених і хворих. Майор Майборода загинув 14 липня в Краснодонському районі Луганської області, коли його літак підбили ракетою «повітря-повітря». «Він до останнього намагався керувати повітряним судном, що дозволило іншим членам екіпажу евакуюватися», - йдеться в повідомленні.

Майор Петраківський очолює групу спеціального призначення оперативного командування "Південь" Збройних сил. 20 липня група військових під його керівництвом забезпечувала проходження колони техніки ЗСУ і сил добровольчого батальйону "Айдар" до аеропорту Луганська. Група потрапила в засідку. Під час бою Петраківський отримав важке поранення в голову, але продовжував керувати діями групи і виносив поранених в безпечне місце. Завдяки цьому була забезпечена передислокація колони техніки, повідомили в прес-службі.