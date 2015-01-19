Австралія передала Україні зимовий одяг для військових
09:44, 19 січня 2015Військо
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Австралія передала Україні черговий вантаж зимового одягу для військових.
REUTERS
Про це повідомив виконуючий обов'язки спікера Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Владислав Селезньов.
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За його словами, ВСУ продовжують отримувати підтримку і допомогу від країн-партнерів.
"Днями в Україну прибула четверта партія вантажу з зимовим обмундируванням з Австралії, уряд якої передав українським військовослужбовцям зимове взуття, зимові шапки і шарфи", - повідомив Владислав Селезньов.
За його словами, загальна сума гуманітарної допомоги від Австралії склала 2 млн. 680 тис. австралійських доларів (близько $2,3 млн).
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