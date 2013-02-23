У “Десні” під патронатом Міністра оборони відбулися військово-спортивні змагання “Захисник Вітчизни”

Привітати представників ЗМІ зі святом на полігон навчального центру, за важелями танку “Булат” особисто приїхав Міністр оборони України Павло Лебедєв.

В рамках заходу відбулись змагання серед команд військовослужбовців-контрактників та представників засобів масової інформації. Військовослужбовці за контрактом продемонстрували професійний вишкіл у вправах зі стрілецькою зброєю, та очікувано здобули перше місце, проте і результати журналістів приємно здивували суддів і Міністра оборони.

Бажаючі представники ЗМІ також мали нагоду виконати вправи із метання навчальних гранат та водіння бойової техніки під керівництвом досвідчених інструкторів. Пізніше, журналісти висловили задоволення від військової техніки – Т-64БМ “Булат”, БМП-3, БТР-80 та HUMMER.

Під час брифінгу керівник вітчизняного оборонного відомства відповів на запитання журналістів та нагородив переможців у різних номінаціях кубками, військовими подарунками та грамотами. Всім журналістам, хто показав відмінні результати Павло Лебедєв запропонував призиватися до лав Збройних Сил.

Завершилась акція польовим обідом.