Лебедєв: Продажем надлишкового військового майна повинен займатися Фонд держмайна на відкритих аукціонах
19:45, 23 лютого 2013Військо
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Заявив сьогодні, 23 лютого, представникам ЗМІ Міністр оборони України Павло Лебедєв на полігоні 169-го навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України (смт. Десна).
– Позиція Міністерства оборони України полягає в тому, щоб це відбувалося прозоро. Міноборони зробить ринкову оцінку майна і передає Фонду держмайна. А Фонд держмайна вже зобов’язаний продавати все на відкритих аукціонах, – пояснив він.
За словами Павла Лебедєва, якщо така процедура буде закріплена, то реалізація військового майна буде проходити зрозуміло і прозоро.
– Тому наша позиція – наповнити спеціальний фонд і законодавчо врегулювавши всі ці питання, – зазначив Міністр оборони України.
Він додав, що на даний момент це питання ніяк не врегульоване.
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