Лебедєв: Продажем надлишкового військового майна повинен займатися Фонд держмайна на відкритих аукціонах

– Позиція Міністерства оборони України полягає в тому, щоб це відбувалося прозоро. Міноборони зробить ринкову оцінку майна і передає Фонду держмайна. А Фонд держмайна вже зобов’язаний продавати все на відкритих аукціонах, – пояснив він.

За словами Павла Лебедєва, якщо така процедура буде закріплена, то реалізація військового майна буде проходити зрозуміло і прозоро.

– Тому наша позиція – наповнити спеціальний фонд і законодавчо врегулювавши всі ці питання, – зазначив Міністр оборони України.

Він додав, що на даний момент це питання ніяк не врегульоване.