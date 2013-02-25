На Західну військово-морську базу ВМС запросили учнів одеського Морського ліцею

Фото з сайту Міноборони

За словами тимчасово виконуючого обов’язки заступника командира бази з виховної роботи капітана 3-го рангу Андрія Магдалюка, з підшефними школярами та військовими моряками був проведений “круглий стіл” на тему “Школа юнг – майбутнє молоді Одеси”.

Учасники обговорили можливість та особливості створення в місті гуртка військово-патріотичного спрямування.

Пізніше військовослужбовці військової служби за контрактом Західної військово-морської бази провели для юних відвідувачів екскурсію військовою частиною, під час якої ознайомили школярів з умовами служби та побуту, продемонстрували зразки стрілецької зброї та спорядження, яке є в них на озброєнні.

Найбільше зацікавлення та щире захоплення у дітей викликало відвідування військових кораблів “Скадовськ” та “Гола Пристань”. Члени екіпажів запропонували своїм гостям оглянути озброєння, ходову рубку та машинне відділення, розповіли про особливості та характеристики кораблів.

По завершенні екскурсії військові моряки урочисто прийняли школярів у юнги Західної військово-морської бази.