У Житомирі юні розробники показали свої високотехнологічні здобутки

Організатором виставки виступила Житомирська ОДА разом з Центром високотехнологічної творчості молоді при Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова НАУ.





Захід відбувся за напрямами: кібернетична безпека, інформаційна безпека, екологічна безпека, космічні технології, зв’язок та інформатизація, банківські технології, роботизовані комплекси, радіотехнічні системи, радіоелектроніка, енергетика та енергозбережні технології, захист інформації, системи моніторингу (дистанційного зондування Землі та ін.), програмні продукти.

Метою заходу було залучення творчої молоді – молодих учених, студентів, школярів Житомирщини до наукової і науково-технічної діяльності, винахідницької та раціоналізаторської роботи, практичних розробок у сфері високих та критичних технологій, використання творчого та наукового потенціалу, креативного мислення молоді в розвитку всіх галузей держави, сприяння розвитку України через високотехнологічний розвиток регіонів тощо.

На виставці особлива увага приділялася діючим комп’ютерним програмам та макетам розробок.

Хід проведення науково-технічної виставки транслювався в он-лайн режимі на сайті військового інституту.

Серед учасників науково-технічної виставки були учні та студенти шкіл Житомирщини, ліцеїв, гімназій, вишів, які представляли свої розробки, та керівництво Житомирської ОДА, Житомирської облради, міста Житомира, представники замовників військового інституту, керівництво та особовий склад військового інституту.

Серед розробок особливе зацікавлення викликав програмний комплекс Юрія Дерпака, який він створював під керівництвом генерал-майора Юрія Даника – начальника Житомирського військового інституту. Комплекс забезпечує максимальну візуалізацію процесів обробки вхідних даних за алгоритмом TRIPLE DATA ENCRYPTION STANDARD. На даний момент на цей програмний комплекс отримано авторське свідоцтво.

Цікавими також були проекти “Фукусіма” – 3D тренажер з ліквідації екологічних катастроф (розробник – Владислав Герус, учень 11-го класу, керівник – Микола Тарасюк); розробка навчально-тренувального комплексу для підготовки операторів безпілотних літальних апаратів (проект Володимира Прилипка, учня 9-го класу); “Шифрування інформації засобами програми “Light Cipher” (проект учня 11-го класу Владислава Багінського, керівник – Юлія Зелінська) та багато інших.