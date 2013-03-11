На Харківщині військовослужбовці допомагають комунальникам прибирати сніг

Проти ночі, з 10 на 11 березня, на більшості території Харківської області випало до півмісячної норми опадів у вигляді снігу. У другій половині понеділка інтенсивність снігопаду значно збільшилася. Тому Харківський міський голова Геннадій Кернес звернувся до командування місцевого гарнізону із проханням про допомогу.

– Курсанти Харківського університету Повітряних Сил та Гвардійського факультету військової підготовки НТУ «ХПІ» вже працюють на вулицях Харкова. Командири інших військових частин отримали розпорядження щодо прибирання доріг якомога далі від своїх об’єктів, тим самим допомагаючи місцевим комунальникам, – зазначив начальник Харківського гарнізону полковник Олексій Середа.

Тим часом у Чугуївському гарнізоні спеціальні аеродромні снігоприбиральні машини військових авіаторів знаходяться в готовності за потреби допомогти муніципальним службам.