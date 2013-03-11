Розпочато основний етап планування «Репід Трайдент-2013»

Заходи відбуваються у рамках програми міжнародного військового співробітництва «Партнерство заради миру». Більшість навчань цієї серії, починаючи із 1994 року, проходила на території Яворівського району, що на Львівщині – у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки.

У роботі конференції взяли участь понад 80 військових делегатів з 14 країн світу. Окрім представників командування та військових частин 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України, які братимуть участь у навчаннях, до розробки замислу майбутніх маневрів долучилися військовослужбовці з Німеччини, Польщі, Румунії, Молдови, Вірменії, Грузії, Канади, Азербайджану, Болгарії, Сербії, Норвегії та Королівства Швеція.

Слід зазначити, що цього року перелік країн-учасниць навчань збільшиться. Загалом, у маневрах братимуть участь 19 країн, і це будуть найбільш представницькі за останні роки навчання. Уже дали свою згоду на участь у навчаннях оборонні відомства Турції, Казахстану, Вірменії та Естонії. Передбачається, що загалом до участі у «Репід Трайдент – 2013» буде залучено понад 1200 осіб.

Українську делегацію на конференції очолює перший заступник командира 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України генерал-майор В’ячеслав Назаркін. Він висловив переконання, що за час спільної роботи усі заходи із планування будуть виконані вчасно, що дозволить розпочати «Репід Трайдент–2013» у визначений період.

За словами представника командування Сухопутних військ ЗС США у Європі Скотт Коннорса, проведення такої конференції є основним, вирішальним етапом планування цього заходу.

– Від того, наскільки ґрунтовною та виваженою буде робота учасників конференції, залежатиме якість проведення майбутнього навчання. На даному етапі робота за усіма напрямками є конструктивною. Між українською делегацією та представниками країн-партнерів відбувається активний обмін необхідною інформацією, триває розробка документації, – відзначив Скотт Коннорс.

Під час роботи конференції учасники ознайомляться із матеріальною базою та об’єктами інфраструктури Міжнародного центру миротворчості та безпеки, де проходитимуть навчання. Військовослужбовцям різних країн покажуть умови, в яких проживатимуть військовослужбовці під час навчань. Фахівці з логістики та медичні працівники оглянуть матбазу Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, який здійснюватиме медичне забезпечення навчання. Крім того, представники підрозділів різних країн проведуть рекогносцировку на місцевості, де відбуватимуться заняття відповідно до розкладу навчань.

Варто наголосити, що цього року акцент практичних тренувань робитиметься на використання аеромобільних підрозділів та багатоцільових вертольотів Мі-8. Передбачено, що багатонаціональні підрозділи, до яких увійдуть представники ЗС України, США, Молдови, Румунії, Сербії, Польщі, Великобританії, Грузії та Вірменії реагуватимуть на низку кризових ситуацій. Під час проведення польової фази військовослужбовці на практиці відпрацьовуватимуть низку тактичних завдань. Це, зокрема, здійснення пошуку та знешкодження незаконних озброєних формувань та їхніх прихованих об’єктів, забезпечення безпеки миротворчого персоналу та місцевого населення, проведення конвоїв, організація несення служби на стаціонарних та мобільних контрольно-перепускних пунктах, здійснення патрулювання місцевості тощо.

Окрім суто військових питань, під час конференції учасники мають остаточно визначитись із питаннями фінансування, логістики, медичного обслуговування, проходження іноземцями митного контролю, а також затвердити Технічну угоду – документ, який регламентує обов’язки та відповідальність сторін.

Відзначимо, що процес планування найбільших міжнародних навчань за участі підрозділів Сухопутних військ остаточно завершиться у травні поточного року проведенням завершальної плануючої конференції.

Довідка. Легендою українсько-американських військових навчань «Репід Трайдент-2013», які відбудуться у липні поточного року на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що у Яворівському районі Львівщини, стане територіальний конфлікт між двома уявними країнами. Відповідно до задуму, «яблуком розбрату» між двома країнами, що мають назву Фогленд та Вазірленд, стане територія спірної провінції, яку одна зі сторін силою відібрала у іншої. Врегулювати цей збройний конфлікт та розмежувати воюючі сторони мають військовослужбовці багатонаціонального контингенту шляхом проведення блискавичної аеромобільної операції. Цікавим нюансом є те, що, окрім українських військових вертольотів Мі-8, у навчаннях братимуть участь два американських багатоцільових гелікоптера Sikorsky UH-60 Black Hawk – так звані «Чорні яструби».