Корвет "Тернопіль" повернувся із першої за часи Незалежності бойової служби

Під час походу корабель у взаємодії з авіацією здійснював заходи, пов’язані з захистом інтересів України у виключній (морській) економічній зоні України, а також контролем судноплавства в рамках виконання завдань антитерористичної операції “Чорноморська гармонія”.

На причалі у місті постійної дислокації корабель зустрічали члени військової ради, ветерани флоту, рідні військових моряків.

Командир корабля капітан 3 рангу Олег Григор’єв, зійшовши на берег, доповів командувачу ВМС ЗС України віце-адміралу Юрію Ілліну, що поставлені завдання виконані. Після цього на борту “Тернополя” до екіпажу зі словами привітання звернувся командувач флотом.

– Вашому екіпажу випала честь першими на українському флоті виконувати подібні завдання. Першими бути завжди важко, але ви успішно пройшли цей тест, - зазначив командувач.

Зі словами привітання також звернулися почесний голова громадської організації “Ветерани Військово-Морських Сил України” віце-адмірал у відставці Микола Клітний, помічник міністра оборони, колишній командувач українських ВМС адмірал запасу Віктор Максимов.

По закінченні проведеного на борту “Тернополя” заслуховування командира корабля, командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Юрій Іллін в інтерв’ю журналістам зазначив, що похід здійснювався на виконання завдання, поставленого Міністром оборони України. Керівник виду Збройних Сил наголосив, що несенням бойової служби у визначених районах Чорного моря відновлена присутність Військово-Морських Сил у виключній (морській) економічній зоні України.

– Корабель пройшов майже 1400 морських миль, екіпаж виконав поставлені перед ним завдання. Ця бойова служба була першою за роки незалежності України і така практика здійснюватиметься протягом року. Військово-Морські Сили будуть постійно представлені бойовими кораблями у тих районах, які є важливими з точки зору захисту національних інтересів, - зазначив командувач.