Генерал-полковник Замана зустрівся з військово-політичним керівництвом США

В рамках візиту 13 березня 2013 року відбулася зустріч глави української військової делегації з Верховним Головнокомандувачем Стратегічного командування НАТО з трансформації генералом Жаном-Полем Паломеросом, в ході якої було обговорено стан та перспективи співробітництва України з Північноатлантичним Альянсом.

У форматі «круглого столу» пройшли переговори української делегації з представниками Стратегічного командування НАТО з трансформації, відбулися брифінги з питань удосконалення системи освіти та підготовки НАТО, шляхів та напрямів переходу на нові стандарти підготовки, визначення шляхів поглиблення співробітництва НАТО з партнерами у сфері вивчення досвіду бойових дій тощо.

Крім того, генерал-полковник Володимир Замана зустрівся із заступником керівника Директорату розвитку Об’єднаного штабу ЗС США генерал-майором Брайаном Ватсоном. Сторони обговорили Концепцію застосування Об’єднаних збройних сил, окремі аспекти розвитку багатонаціональних можливостей, організацію роботи щодо вивчення та врахування досвіду бойового застосування військ, сучасний стан та перспективи удосконалення системи підготовки об’єднаних сил.

Під час переговорів сторони виказали зацікавленість і готовність розширювати співробітництво з Україною. Було відзначено внесок нашої держави у проведення миротворчих операцій під егідою НАТО та ООН.