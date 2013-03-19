Український офіцер взяв участь у тренуванні канадських військових

За словами керівника Навчального центру підполковника Марка Теріо, до таких занять, враховуючи специфіку та особливості проходження військової «мас-медійної» служби, особовий склад залучається лише раз на рік.

– За три дні такого навчання ми намагаємося не лише нагадати офіцерам основи володіння зброєю, поновити теоретичні знання та практичні навички, а й підвищити їх рівень особистої майстерності, – розповів він.

Власне, програма проведення польового виходу канадського підрозділу передбачає тренування з різних військових дисциплін. Зокрема український військовослужбовець виконав нормативи з розбирання та складання Browning FN 9 mm Mk I (9-мм пістолет системи Браунінга) і штурмової гвинтівки Diemaco С7, вправи навчальних і залікових стрільб, взяв участь у теоретичному та практичному занятті із захисту від зброї масового ураження.

– Для мене це унікальний досвід, адже в Збройних Силах України такі заходи проводяться дещо по-іншому, – зазначив майор Олександр Гайн. – Тут усі заняття ведуться під керівництвом сержантів. Групи змішані, тобто немає розділення за військовими званнями. У моїй, наприклад, був канадський генерал, кілька майорів, капітанів та сержантів. Інструктори-сержанти користуються у канадській армії беззаперечним авторитетом та наділені абсолютними владою та правами. Я сам такого не бачив, але мені розповідали, що в разі виникнення під час заняття якихось суперечок, безпідставної критики, або коли хтось без поваги поставиться до інструктора, то порушник відразу покине клас та отримає негативну оцінку, незалежно від звання та посади. Теоретичні заняття проводяться в класах, атмосфера дружня, можна сказати, навіть товариська, що у свою чергу сприяє швидкому засвоєнню теорії.

За словами офіцера, заняття з бойової підготовки відбувалися доволі динамічно.

Український офіцер впорався зі всіма нормативами.