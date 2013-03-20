На Новомосковському полігоні проводиться утилізація гранат

Дані роботи проводять силами двох груп знищення від 93-ї окремої механізованої бригади 6-го армійського корпусу та 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Сухопутних військ ЗС України.

Як зазначив керівник підривних робіт, начальник інженерної служби 93-ї окремої механізованої бригади майор Олександр Заяць, особовий склад груп знищення пройшов допідготовку у центрі розмінування та має відповідні дозволи. Знищення непридатних боєприпасів проводиться на спеціально обладнаних майданчиках та з дотриманням всіх засобів безпеки. З місцевими мешканцями, які проживають поряд з полігоном, проведена роз’яснювальна робота.

– Складність даного завдання полягала у тому, що раніше ніхто не проводив утилізацію ручних гранат методом підриву. Тож на початку робіт з утилізації ми ретельно розрахували всі параметри, які необхідні для проведення підривних робіт. Дані розрахунки дозволили нам утилізовувати від 5 то 10 тисяч гранат за один раз, без нанесення шкоди навколишньому середовищу. На даний час вже знищено понад 60 тисяч гранат, – зазначив майор Олександр Заяць.

Планується, що роботи з утилізації непридатних боєприпасів методом підриву триватимуть до кінця вересня. До знищення планується понад 400 тисяч ручних гранат різних типів.

Варто зазначити, що собівартість утилізації однієї тонни даних боєприпасів на промислових підприємствах коштує близько 8000 гривень, в той час як утилізація з використанням методу підриву обходиться до 1000 гривень за тонну.