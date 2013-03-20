Військово-медичний центр Північного регіону збільшує кількість відділень

У гості до військових лікарів прийшли член Громадської ради при Міністерстві оборони України, голова Всеукраїнської громадської організації імені Миколи Пирогова полковник медслужби у відставці Олександр Малиш, голова Харківської обласної спілки ветеранів України Анатолій Хіневич, голова Харківської обласної громадської організації «Харківський обласний комітет ветеранів військової служби – учасників Холодної війни» полковник у відставці Олексій Гончаренко та інші.

– Одразу ж зауважу, що наш Військово-медичний клінічний центр Північного регіону й надалі існуватиме та розвиватиметься. Ми на 100% укомплектовані медпрепаратами та необхідною апаратурою. Замість скорочення ми, навпаки, незабаром відкриватимемо нове відділення сестринського догляду, де обслуговуватимуться самотні військові чи малозабезпечені громадяни, у яких вдома немає належних умов для амбулаторного лікування. Вважаю, що це буде важливим кроком уперед в плані виконання соціальних реформ, – повідомив начальник ВМКЦ полковник медичної служби Віктор Поліщук.

Окрім збільшення кількості структурних підрозділів медичного центру, в числі своїх перемог військові лікарі називають розширення кола пацієнтів. Останнє стане можливим за рахунок заведення медичних карток у ВМКЦ на діючих та колишніх працівників Державної прикордонної служби України, Внутрішніх військ МВС та інших силових структур.

– Якщо торік у нас стаціонарно пролікувалося понад 9 тисяч осіб, то цього року за рахунок нових пацієнтів ми плануємо довести цей показник до 12 тисяч. Разом з цим усі начальники клінік та відділень працюють над покращенням умов лікування, забезпечують комфорт у палатах і діагностичних кабінетах, – пояснив начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.

Запорукою впровадження усіх нововведень офіцер назвав збільшення кола медичних послуг на платній основі для цивільних пацієнтів, які наповнюють спеціальний фонд установи. Якщо у 2012 році на спеціальний рахунок ВМЦК поступило понад 5 мільйонів гривень, то цього року військові лікарі орієнтуються вже на 7 мільйонів гривень. Усі надходження підуть на закупівлю нового сучасного обладнання, забезпечення військових частин, підпорядкованих ВМКЦ, ефективними медпрепаратами тощо.

Після спілкування на актуальні теми ветерани спільно з військовими розглянули план основних заходів щодо святкування 140-річчя з дня створення Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.

Довідка. Військово-медичний клінічний центр Північного регіону був заснований 1873 року, як Харківський військовий госпіталь першого класу.

На даний час військова установа складається з 9 клінік та 6 окремих відділень, а також 65-го Військово-мобільного госпіталю. Свої обов’язки у ВМКЦ виконують близько 120 лікарів, з яких: 4 кандидати медичних наук, 47 лікарів вищої категорії, ще 21 лікар має першу кваліфікаційну категорію, а 9 – другу кваліфікаційну категорію.

Командування ВМКЦ координує діяльність 4-х військових госпіталів і більше ніж 20 медичних підрозділів стройових військових частин, які дислоковані на території шести областей, а саме: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій та Луганській.

Одночасно у ВМКЦ можуть стаціонарно лікуватися до 500 осіб.