Міністр оборони: Військовослужбовцям поетапно збільшать грошове забезпечення
10:13, 21 березня 2013Військо
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Військовослужбовцям, яким не підвищено грошове забезпечення у попередні періоди, воно збільшуватиметься поетапно – з першого квітня цього року.
Фото: Міноборони України
Про це під час зустрічі з військовослужбовцями Вінницького гарнізону повідомив Міністр оборони України Павло Лебедєв.
– Військовослужбовцям, яким не підвищено грошове забезпечення у попередні періоди, воно збільшиться поетапно – з першого квітня 2013 року і до першого липня наступного, 2014 року. Тобто за рік і 4 місяці відбудеться подвійне збільшення грошового забезпечення, – констатував Міністр оборони.
Міністр оборони також повідомив, що він дав вказівку підготувати проект розпорядження щодо матеріального заохочення відмінників бойової підготовки. Це буде стосуватися усіх видів Збройних Сил України.
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