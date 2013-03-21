Міністр оборони: Військовослужбовцям поетапно збільшать грошове забезпечення

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Про це під час зустрічі з військовослужбовцями Вінницького гарнізону повідомив Міністр оборони України Павло Лебедєв.

– Військовослужбовцям, яким не підвищено грошове забезпечення у попередні періоди, воно збільшиться поетапно – з першого квітня 2013 року і до першого липня наступного, 2014 року. Тобто за рік і 4 місяці відбудеться подвійне збільшення грошового забезпечення, – констатував Міністр оборони.

Міністр оборони також повідомив, що він дав вказівку підготувати проект розпорядження щодо матеріального заохочення відмінників бойової підготовки. Це буде стосуватися усіх видів Збройних Сил України.