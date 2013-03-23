Військові розчищають автомобільні дороги обласного та районного значення на Київщині

19:51, 23 березня 2013
Військо
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Оперативні загони зі складу військових частин Збройних Сил України, що дислокуються на Чернігівщини, прийшли на допомогу цивільному населенню у подоланні наслідків снігової стихії.

 

Група зі складу 507-го ремонтно-відновлювального батальйону 169-го навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України вже більше півдоби за допомогою спеціальної військової інженерної техніки БАТ-2 та МАЗ-537 розчищає автомобільні шляхи в районі Дніпровської ГЕС. Також воїни-деснянці визволяють зі снігового полону автомобільну техніку, яка застрягла у снігу ще з ночі.

– Вчора ввечері ми отримали команду створити мобільний оперативний загін, підготувати військову техніку та вирушити в напрямку Дніпровської гідроелектростанції, – повідомив командир ремонтно-відновлювального батальйону підполковник Валентин Савенок.

Вже під ранок військові витягли зі снігових заметів кілька вантажівок та розчистили десятки кілометрів доріг обласного та районного значення.

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