Військові розчищають автомобільні дороги обласного та районного значення на Київщині

Група зі складу 507-го ремонтно-відновлювального батальйону 169-го навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України вже більше півдоби за допомогою спеціальної військової інженерної техніки БАТ-2 та МАЗ-537 розчищає автомобільні шляхи в районі Дніпровської ГЕС. Також воїни-деснянці визволяють зі снігового полону автомобільну техніку, яка застрягла у снігу ще з ночі.

– Вчора ввечері ми отримали команду створити мобільний оперативний загін, підготувати військову техніку та вирушити в напрямку Дніпровської гідроелектростанції, – повідомив командир ремонтно-відновлювального батальйону підполковник Валентин Савенок.

Вже під ранок військові витягли зі снігових заметів кілька вантажівок та розчистили десятки кілометрів доріг обласного та районного значення.